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Konya'da, TIR'da 4 milyon 640 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

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Konya'da, TIR'da 4 milyon 640 bin liralık kaçak sigara ele geçirildi

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, polisin durdurduğu TIR'da piyasa değeri 4 milyon 640 bin lira olan 4 milyon kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

KONYA'nın Akşehir ilçesinde, polisin durdurduğu TIR'da piyasa değeri 4 milyon 640 bin lira olan 4 milyon kaçak sigara ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı.

Akşehir'de, İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yol kontrolünde durdurulan TIR'da, şüphe üzerine arama yapıldı. TIR'ın kasasında, piyasa değeri 4 milyon 640 bin lira olan 4 milyon adet kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltına alınan Arif Ü. ise adliyeye sevk edildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Akşehir Güncel Haberler

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