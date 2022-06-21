Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine girerek boğulan 2 çocuğun cenazesi defnedildi. Konya'nın Seydişehir ilçesinde su birikintisine girerek boğulan 2 çocuğun cenazesi defnedildi. Tol Mahallesi Kaya mevkisindeki eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisinde boğulan Talha K. (16) ile Ferhat Ş'nin (14) cenazeleri, Seydişehir Devlet Hastanesi morgundan Tol Mahallesi mezarlığına getirildi. Kılınan namazın ardından çocukların cenazesi, toprağa verildi. Cenaze namazına Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve çok sayıda vatandaş katıldı. Serinlemek için dün Tol Mahallesi Kaya mevkisindeki eski kum ocağında kar ve yağmur sularıyla oluşan su birikintisine giren Talha K. ile Ferhat Ş, bir süre çırpınarak suda kaybolmuş, haber verilmesi üzerine bölgeye gelen AFAD ekipleri, iki çocuğun cansız bedenlerine ulaşmıştı. AA / Kadriye Coşkun - Güncel Seydişehir Konya su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da su birikintisinde boğulan 2 çocuğun cenazesi toprağa verildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.