Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

AA - Mehmet Umay - Güncel
 - Güncelleme:
Konya'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Hüseyin Abay idaresindeki 06 CKA 331 plakalı otomobil, Adana- Konya kara yolu Acıpınar Mahallesi kavşağında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, sürücü Abay ile araçta bulunan Abdulcabbar Elali, Cuma Halef, Hanse, Ayşe ve Fethi Yeşildeniz yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mehmet Umay - Güncel

Acıpınar, Otomobil, Ereğli, Konya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title