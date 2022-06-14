Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, vatandaşlar evlerinden çıkamadı. Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan yağmur sonrası bazı ev ve iş yerlerinde su baskınları meydana geldi, vatandaşlar evlerinden çıkamadı. İlçede öğle saatlerinde etkili olan sağanak, zaman zaman şiddetini artıyor. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler yollarda güçlükle ilerledi. Bazı mahallelerdeki evlerde ve iş yerlerinde su baskınları oluştu. İlçe merkezindeki Ahmet Baran Caddesi'ndeki 5 katlı bir binanın zemin katı da tamamen su dolunca vatandaşlar evlerinden çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye giden itfaiye ve belediye ekipleri, su tahliye çalışması sürdürüyor. Şiddetli yağışın devam ettiği bölgede, belediye ekiplerinin çok sayıda yardım çağrısı aldığı öğrenildi. AA / Hüseyin Ordulu - Güncel Hisarcık Konya su Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Konya'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.