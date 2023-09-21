Konya'da otomobil şarampole devrildi, 3 kişi yaralandı

Konya'nın Kulu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil şarampole devrildi ve 3 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.