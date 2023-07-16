Konya'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 2 Yaralı

Konya'nın Derebucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazanın meydana geldiği mıcır dökülen yolun tehlikeli olduğu belirtiliyor. Olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.