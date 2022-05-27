Konya'da engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı - Haberler

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Konya'da engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

AA - Fırat Taşdemir - Güncel
Konya'da engebeli arazide düşerek yaralanan vatandaş askeri helikopterle kurtarıldı

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli arazide düşerek yaralanan bir vatandaşın Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde engebeli arazide düşerek yaralanan bir vatandaşın Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan videolu paylaşımda, ekiplerin, yaralanan vatandaşı kurtardığı görüntülere yer verildi.

Açıklamada, "Konya'nın Sefaköy Mahallesi'nde, engebeli bir arazide düşerek yaralanan vatandaşımız, bölgeye intikal eden Hava Kuvvetlerimize ait helikopter ile kurtarılarak Konya Şehir Hastanesine tahliye edildi. Vatandaşımıza acil şifalar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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