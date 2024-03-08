Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
Konya'da yapılan operasyonda tefecilik suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonda çok sayıda silah ve milyonlarca lira değerinde senet ele geçirildi.
Konya'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaparak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 2 zanlının ev ve iş yerlerine operasyon düzenledi.
Aramalarda, 4 milyon lira değerinde 91 senet, 265 bin lira, 3 ruhsatsız tabanca, 5 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, 43 tüfek kartuşu, 8 kılıç ve kesici aletler ele geçirildi.
Operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.