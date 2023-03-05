Konya'da depremzede çocukların doğum günü kutlandı

KOMEK Ereğli Şubesi, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Ereğli'ye gelen ve doğum günü geçen depremzede çocuklara doğum günü kutlaması düzenledi.

Ereğli KYK Kız Yurdu bahçesinde gerçekleşen doğum günü etkinliğinde çocuklar müzik eşliğinde yüz boyama, kaligrafi, akıl ve zeka oyunları, resim yapma, ip atlama, taş boyama, el baskı, halat çekme gibi çalışmalar ile eğlenceli vakitler geçirirken, çocuklara maskot ve palyaço da eşlik etti.

Eğlence dolu dakikaların ardından Ereğli KOMEK Şubesi tarafından hazırlanan pasta ve kekler ile doğum günü geçen çocukların temsili olarak doğum günleri kutlandı.

KOMEK Ereğli Şube Müdürü Murat Candan, depremlerin ardından devlet ve millet el ele vererek yaraları sarmaya çalıştıklarını ifade ederek, "KOMEK Ereğli Şubesi olarak da depremin ilk anından itibaren var gücümüzle mücadele ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu kapsam da Ereğli'ye gelerek yerleşen ailelerimize kurum olarak yardımcı olmaya çalıştık. Şimdi ise çocuklarımıza yönelik bir çalışma gerçekleştirerek onların eğlenmesini, acılarından uzaklaşması gerektiğini düşünerek doğum günü etkinliği düzenledik. Emeği geçen tüm öğretmen ve personelimize teşekkür ediyorum." dedi.