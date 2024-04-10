Konya'da Bayramlaşma Programı Gerçekleştirildi
Konya'da Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Konya Valiliği tarafından Taş Bina'da düzenlenen programa katıldı.
Protokol üyeleri ve davetliler, bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Bayramlaşma programına, Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, MHP İl Başkanı Remzi Karaarslan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, merkez ilçe belediye başkanları, milletvekilleri, kurum müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.