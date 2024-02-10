Konut Sektörü, Enflasyonun Gidişatına Göre Hareketlenecek

Ankara Tüm Emlakçılar Esnaf Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, Merkez Bankası Başkası Fatih Karahan'ın "Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması, hizmet fiyatlarındaki ataletin azalmasına katkıda bulunacak" açıklamasıyla ilgili "Yılın ikinci yarısında enflasyonun gidişatına göre konut sektörünün daha da hareketleneceğini düşünüyoruz" dedi.

ATEM Başkanı Hakan Akçam, Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın konut fiyatları hakkındaki açıklamasını değerlendirdi. Akçam, şunları kaydetti:

"Sayın Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın önemli bir sebebi olan kiraların gösterge olarak yakından takip edildiğini belirterek konut fiyatlarındaki yüksek artış kiralara gecikmeli ve yüksek bir şekilde yansıdığını söyledi. Sıkılaştırma sonrasında büyük kentlerde konut kira artış hızının yavaşladığından da bahseden Sayın Başkan, konut fiyatlarındaki artışın yavaşlaması hizmet fiyatlarındaki ataletin azalmasına katkıda bulunacağını belirtti. Biz 2024 yılına ilişkin emlak piyasandaki öngörülerimizi paylaşırken aşağı yukarı aynı şeyleri söylemiştik. Merkez Bankası Başkanı ile aynı şeyleri düşünmek bizi sevindirdi.

"KONUT FİYATLARI BİR SÜRE DÜŞÜŞ YAŞAYACAK VE ARTIŞ ORANI BÖYLELİKLE YAVAŞLAYACAK"

2024'ün yılının ilk 6 ayında konut fiyatlarında düşüş yaşanacağını bekliyorduk ve nihayetinde hemen hemen yüzde 20 düşüş yaşandı. Çünkü konutunu satamayan kişi ya da firma bir müddet sonra fiyat indirimine gidebiliyor. Birçok başka nedenden dolayı konut fiyatları şu süreçte düştü. Yılın ikinci yarısında ise enflasyonun gidişatına göre konut sektörünün daha da hareketleneceğini düşünüyoruz. Merkez Bankası Başkanı'nın da dediği gibi enflasyon tahmin edildiği seyirde devam ederse ilk etapta konut fiyatlarına ve satışlarına da yansıyacak. Bizim tahminimize göre konut fiyatları bir süre düşüş yaşayacak ve artış oranı böylelikle yavaşlayacak. Bir noktada konut fiyatlarının bir süre sabitleneceğini düşünüyoruz, öyle olursa bu da konut sektörünü hareketlendirecek, ev alış satışı artacaktır diye düşünüyoruz. Eğer konut piyasası tahmin ettiğimiz gibi seyrederse ev kiralarının fiyatını da etkileyecektir ve ev kiralarında büyük artışlar yaşanmayacaktır. Kentsel dönüşüm süreci de hızlanırsa konut açığı yavaş yavaş kapanacaktır."