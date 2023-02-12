Kontrol uçağı Hatay Havalimanı'na indi
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pist kontrol uçağının Hatay Havalimanı'na indiğini açıkladı.
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pist kontrol uçağının Hatay Havalimanı'na indiğini açıkladı.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde depremlerde pisti hasar gören Hatay Havalimanı'nda onarım çalışmaları tamamlandı. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından "Hatay Havalimanı'na kontrol uçağı başarılı bir şekilde iniş gerçekleştirdi" paylaşımında bulundu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel