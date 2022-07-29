Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gösteriler Gome kentinde toplana göstericilerden detay görüntüler Protesto gösterisinden detaylar GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor. Gome kentinde toplana göstericilerden detay görüntüler Protesto gösterisinden detaylar GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor. Gome kentinde toplana göstericiler, KDC bayrağı taşıyarak BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) aleyhine slogan attı. AA / Güncel Birleşmiş Milletler Kongo Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gösteriler - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.