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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki gösteriler

Gome kentinde toplana göstericilerden detay görüntüler Protesto gösterisinden detaylar GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor.

 - Güncelleme:

Gome kentinde toplana göstericilerden detay görüntüler

Protesto gösterisinden detaylar

GOMA - Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC), Birleşmiş Milletler (BM) barış gücü askerlerinin ülkeden çekilmesi talebiyle düzenlenen gösteriler devam ediyor. Gome kentinde toplana göstericiler, KDC bayrağı taşıyarak BM İstikrar Misyonu (MONUSCO) aleyhine slogan attı.

AA / Güncel

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