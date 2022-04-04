Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 12 sivil hayatın kaybetti - Haberler

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 12 sivil hayatın kaybetti

AA - Ahmet Emin Dönmez - Güncel
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde isyancı saldırısında 12 sivil hayatın kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancı grup saldırısında 12 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) doğusundaki Beni şehrinde isyancı grup saldırısında 12 sivilin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Beni şehrinin Masambo köyüne Müttefik Demokratik Güçler (ADF) adlı isyancı grup üyeleri saldırı düzenledi.

Köydeki birçok evi ve iş yerlerini yağmalayıp yakan ADF üyeleri, 12 sivili öldürdü.

Ülkenin doğusunda faaliyet gösteren ADF saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü tahmin ediliyor.

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yıldır altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırıları ve çatışmalarına sahne oluyor.

AA / Ahmet Emin Dönmez - Güncel

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