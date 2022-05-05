Komşular şüphelenince anahtarla eve girdi, aile gazdan zehirlenmiş bulundu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Komşular şüphelenince anahtarla eve girdi, aile gazdan zehirlenmiş bulundu

Demirören Haber Ajansı - Oğuzhan Kılıç - Güncel
 - Güncelleme:
Komşular şüphelenince anahtarla eve girdi, aile gazdan zehirlenmiş bulundu

KÜTAHYA'da, doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evin anahtarının olduğu komşuların içerip girip, haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da, doğal gazdan zehirlendikleri düşünülen 3 kişilik aile, evin anahtarının olduğu komşuların içerip girip, haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerince kurtarıldı. Yarı baygın çift ve çocukları, hastaneye kaldırıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde 6 katlı apartmandaki dairede oturan Hayrettin B. (53), doğal gaz kokusunun hakim olduğu evde zehirlenenler olabileceğini düşünerek, anahtar bulunan komşusu Namık G.'yi telefonla aradı. Bunun üzerine anahtarla daireye giren Namık G., evdeki Hayrettin ve Sermih B. (50) çifti ile çocukları Muhammed Baran B.'yi (21) yarı baygın buldu. Namık G.'nin ihbarı üzerine gelen ekipler, doğal gazı keserek evi havalandırdı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çift ile çocuğunu, ambulanslarla Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.


Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Güncel

Doğalgaz, Kütahya, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title