Kocasinan Belediye Başkanı Hilmi Oba'nın Yeni Evinde Misafir Oldu

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte Yeşilmahalle'de gecekonduda oturan ve 'Sana sonsuz güveniyoruz. Başkanım Beni kurtar' diyen Hilmi Oba'nın yeni evine misafir oldu. Gecekonduda zor şartlarda yaşam mücadelesi verdikleri sırada Başkan Çolakbayrakdar ile karşılaşmaları sonucu hayatlarının değiştiğini belirten Hilmi ve Döndü Oba, Başkan Çolakbayrakdar'a sevinç gözyaşları eşliğinde dua etti. Başkan Çolakbayrakdar da; "Bizim enerjimiz, sizin dualarınızdır" dedi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 11 ay önce Yeşilmahalle'de saha incelemesi sırasında tesadüfen karşılaştığı Hilmi Oba'nın isteğini yerine getirdi. 'Sana sonsuz güveniyoruz. Başkanım Beni kurtar' diyen Hilmi Oba ile sağlanan anlaşma doğrultusunda Yeşilmahalle'deki kentsel dönüşüm konutlarından tapusunu verdi. Hilmi Oba'nın daveti üzerine yeni evinde de ziyaret eden Çolakbayrakdar çifti, Oba ailesine evlerinde sağlıklı bir şekilde iyi günlerde oturmaları temennisinde bulundu. Hilmi Oba ise kentsel dönüşüm konutlarından verilen evde sıcak bir ortamda huzur içerisinde yaşadıklarını belirterek, bu ortamı kendilerine sağlayan Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür edip, sevinç gözyaşları eşliğinde dua etti. Başkan Çolakbayrakdar da "Bizim enerjimiz sizin dualarınızdır" dedi. Ailenin hayır dualarını alan Başkan Çolakbayrakdar; "Hayırlı olsun. Güle güle oturun. Bu yılın Ocak ayında Yeşil Mahalle'de saha incelemesi yaparken, tesadüfen sizlerle karşılaştık ve gecekondu evinize misafir olmuştuk. 11 ay gibi kısa sürede isteğini yerine getirdik ve yeni evinizde inşallah sıcak bir kış geçirirsiniz. Rabbim sağlıklı, sıhhatli günler geçirmenizi nasip eylesin. Sosyal bir dönüşüm şeklinde gerçekleştirdiğimiz kentsel dönüşüm çalışmalarımızın karşılığını; hemşehrilerimizin güveni, memnuniyeti ve güler yüzleri olarak alıyor ve mutlu oluyoruz" ifadelerini kullandı.

Hilmi Oba ise; "Allah razı olsun başkanımızın işi gücü rast gitsin. Başkanımı karşıma Allah çıkardı. Dualarımız hep sizinle. Allah bir tutuğunuzu bin etsin. Evimiz gecekondu olduğundan çok soğuk oluyordu. Kat kat elbise giyiyorduk. Şimdi burada tişörtle oturuyoruz ve daha konforlu bir yaşam sürüyoruz. Allah yokluğunuzu göstermesin" diye konuştu. Ziyarette Başkan Çolakbayrakdar, Hilmi Oba'nın kendi ismini taşıyan torununa Kayserispor forması hediye etti. - KAYSERİ