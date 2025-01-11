Kocaeli ve Malatya'da gassallar AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Kocaeli ve Malatya'da görev yapan gassallar, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katılarak oy kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gassal Adil Savaş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony katkılarıyla yapılan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Savaş, "Özgür Suriye" kategorisinde Murat Şengül'ün Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesi ve Esed ailesi döneminin sona ermesiyle ülkenin çeşitli kentlerinde Beşşar Esed'in babası Hafız Esed'in heykelleri yıkılmaya başlanmasıyla ilgili çektiği "Devrilen diktatör" fotoğrafını oyladı.

"Haber" kategorisinde Fatih Aktaş'ın ABD'nin New York kentinde Filistin'e destek için Washington Square Park'ta yağmura rağmen toplanan göstericilerden birçoğunun polis tarafından gözaltına alındığı "Protestocu kız" karesini oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde Özkan Bilgin'in Van'ın Edremit ilçesinde bir vatandaşın sahiplendiği Sibirya kurdu olarak da bilinen "Husky" cinsi köpeğin farklı göz renkleriyle Van kedisini hatırlattığı "Milyonda bir" fotoğrafına oy verdi.

"Doğa, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lokman İlhan'ın İzmir'in Bayraklı ilçesi sahilinde sudaki yosunlaşma ve kirliliği görüntülediği "Derin tehdit" fotoğrafını seçen Savaş, "Spor" kategorisinde de Halil Sağırkaya'nın Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ve Avusturya karşı karşıya geldiği maçta milli futbolcu Arda Güler bir pozisyonda Avusturyalı dört oyuncu ile mücadele ettiği kareyi oyladı.

Gassal Savaş, AA'nın düzenlediği "Yılın Kareleri" uygulamasındaki fotoğrafları beğendiğini, karelerin Türkiye'deki ve dünyadaki önemli konuları ele aldığını ifade etti.

Savaş, " Fotoğrafları çeken herkese, bu konuları gündeme taşıdıkları için teşekkür ederim. Fotoğraflar özenle seçilmiş, haber değeri taşıyan çok güzel karelerdi." dedi.

"Hepsinin kendine has hikayesi var"

Gebze Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Gassal Baki Sağdıç, Bilal Kuş ve Abdullah Kelleci, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oy verdi.

Ortak oylama yapan gasallar, "Özgür Suriye" kategorisinde Beşar Esad rejimi ve müttefiklerinin harabeye çevirdiği Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Harasta ve Cobar mahallelerindeki yıkımı gösteren Emin Sansar'ın çektiği "Şehrin Hayaleti" fotoğrafını oyladı.

Gassallar, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın İsrail saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yaşanan yiyecek sıkıntısı nedeniyle Han Yunus kentinde üretim yapan tek fırının önünde ekmek alabilmek için insanların uzun kuyruklar oluşturduğu "Ezilenler" fotoğrafını oyladı.

"Günlük Hayat" kategorisinde gassallar, İsa Terli'nin İstanbul'da yarım ayın, Büyük Çamlıca Camisi ve Galata Kulesi ile birlikte geceyi aydınlattığı karesi "7 tepe, 5 minare, 1 kule" ye oy verdi.

"Doğa, Yaşam ve Çevre" kategorisinde Samir Jordamovic'ın "Ağa takılanlar"ını oylayan gasallar, "Spor" kategorisinde ise Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Türkiye ile Avusturya'nın karşılaştığı müsabakada milli futbolcu Merih Demiral attığı gol sonrası bozkurt işareti sevincini kareleyen Oğuz Yeter'in "Gol Sevinci"ni oyladı.

Seçtikleri fotoğrafları yorumlayan Gassal Baki Sağdıç ise Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Harasta ve Cobar mahallelerindeki yıkımı gösteren "Şehrin Hayaleti" fotoğrafından çok etkilendiklerini ifade etti.

Baktıkları bütün fotoğraf karelerinde anlam olduğunu aktaran Sağdıç,"Hepsinin kendine has hikayesi var. Bizde aralarından bizi en çok etkileyenleri seçtik. En basitinden milli gururumuz Merih Demiral'ın Almanya'da maçta gol sevinci yaşamıştı. Bu da ülkemizi oldukça gururlandırmıştı." ifadelerini kullandı.

Sağdıç, dünyada yaşanan olumsuzlukları kendilerine göstermeye çalışan Anadolu Ajansı muhabirlerine teşekkür etti.

"Hepsi birbirinden güzel kareler"

Malatya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığına bağlı gassallar, "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceleyerek oy kullandı.

Gassallardan Mehmet Kuşbey Hamit Tan ve Aydın Polat birlikte yaptıkları oylamada, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Özgür ülkede ilk namaz" isimli fotoğrafına oy verirken, "Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Acısına sarılmış" adlı fotoğrafını seçti.

Gassallar, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Günlük Hayat"ta Osmancan Gürdüğan'ın "Madenciler, "Spor"da ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" isimli fotoğrafına oy verdi.

Mehmet Kuşbey, fotoğrafları çok beğendiklerini, hepsinin birbirinden güzel kareler olduğunu söyledi.