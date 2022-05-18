Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi - Haberler

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Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

AA - Şahin Oktay - Güncel
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Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron ele geçirildi

Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli ve İstanbul'da 4 milyon 750 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün Kocaeli ve İstanbul'da iki ayrı operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 4 milyon 750 bin makarona el konuldu.

Gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem yapıldı.

AA / Şahin Oktay - Güncel

Kaçakçılık, İstanbul, Kocaeli, Sigara, Güncel, Haberler

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