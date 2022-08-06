Kocaeli haber: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli'de toplu açılış töreninde konuştu: (3)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ne vesayetin ayak oyunları ne terör örgütlerinin kanlı provokasyonları ne darbe girişimleri ne de ekonomik tetikçilerin ahlaksız şantajları, milli iradenin gücünün üstüne çıkamadı. Onlar husumetin çıtasını yükselttikçe biz de mücadelenin çıtasını yükselttik." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen "TOKİ Konutları, KYK Yurtları, Büyükşehir Belediyesi Yatırımları ve Fabrikaları ile Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni"ne katıldı.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada altılı masaya işaret ederek, "Hala kendi aralarında anlaşıp bir cumhurbaşkanı adayı çıkartamadılar. Masada 6 kişi var, masanın altında da 1 tane. Bu ne demektir? Toplam 7. Her kafadan bir sesin çıktığı bu curcuna masasını bir değil, birkaç aday çıkartabilecek kapasitede görüyorum. Seçim tarihine kadar hiç değilse bu kadarını becerirler herhalde. Şaka bir yana, bu en kritik döneminde Türkiye'nin önünü kesmek için gösterilen canhıraş ve bir o kadar da trajikomik gayretleri herkes gibi biz de izliyoruz. Kardeşlerim, Allah kimin hangi niyete sahip olduğunu, kimin kiminle yürüdüğünü biliyor. Her zaman ifade ediyorum ya 'niyet hayır akıbet hayır' diyerek biz işimize bakıyoruz. Onlar ne yaparsa yapsınlar. Biz bu tezgahla ilk defa karşılaşmıyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçildiği günden itibaren kendilerini bitip tükenmek bilmeyen bir mücadelenin içinde bulduklarını söyleyen Erdoğan, dönemin bir gazetesinin "Muhtar bile olamaz" manşeti attığını hatırlattı.

Türkiye'de önce başbakan, ardından da doğrudan halkın oyuyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu anımsatan Erdoğan, bir de yönetim sistemi değiştirildikten sonra tekrar cumhurbaşkanı seçildiğini ve bütün bu mücadeleyi millet için verdiklerini aktardı.

Vatandaşların "Recep Tayyip Erdoğan" şeklindeki tezahüratına karşılık veren Erdoğan, "Maşallah. Bu ne aşk, bu ne coşku? Allah'a hamdolsun. Maşallah. Kadınıyla, genciyle, ana kademesiyle. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. ve 2023'ten de zaferle çıkacağız." diye konuştu.

Verdikleri mücadeleye işaret eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne vesayetin ayak oyunları ne terör örgütlerinin kanlı provokasyonları ne darbe girişimleri ne de ekonomik tetikçilerin ahlaksız şantajları, milli iradenin gücünün üstüne çıkamadı. Onlar husumetin çıtasını yükselttikçe biz de mücadelenin çıtasını yükselttik. Onlar bunun için kullandıkları kaynakları artırdıkça biz de kendi potansiyelimizi daha çok kullandık. Kardeşlerim, yoğun bir şekilde önceleri tüm bu tezgahlar gizli saklı kuruluyor, diplomatik kılıflar altında sergileniyor. Sonra giderek pervasızlaştılar. Ülkemizi mahvetme, yönetimi değiştirme niyetlerini açıkça ifade etmeye başladılar. Hatırlarsanız 2018'de ekonomimize, kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yapılan büyük saldırı böyle başlamıştır. Yine hatırlarsanız ülkenin yönetiminde, darbeyle ve ekonomiyle başaramadıkları değişimi 2023'te sandıkta gerçekleştirme planlarını yine böyle açıkça anlatmışlardır."

"Müsaade ederseniz" dedikten sonra ceketini çıkaran Erdoğan, "Önceleri Batı'da siyasetçisinden medyasına kadar her kesimde ülkemizle ilgili demokrasiyle, hakkaniyetle, nezaketle bağdaşmayan o kadar görüş ifade ediliyor ki takip etmekten ve cevap vermekten biz yorulduk. Bir diğer sıkıntı da Batı'da güçlü siyasi kadroların kalmamış olmasıdır. Siyaseti çadır sirki seviyesine düşüren kalibresiz tipler yüzünden Batı da her alanda hızla irtifa kaybediyor." şeklinde konuştu.

Salgından savaşa, enerji ve gıda fiyatlarındaki yükselişten tedarik zincirlerindeki kırılmaya kadar her krizin, Batı'nın güvenlik ve refah düzeyinde delikler açtığını kaydeden Erdoğan, böylesine kritik bir dönemde Türkiye'nin de aynı akıbete düçar olmasının istendiğini, böyle bir durumun sadece son 20 yıldaki birikimlerin heba olmasına değil, bunun yanında asırlık hayallerinin de suya düşmesine sebebiyet vereceğini dile getirdi.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Buradan 85 milyon vatandaşımın her birine sesleniyorum. Seçim tarihi olan 2023 Haziran'ı gelip çattığında sandık başına giderken lütfen karşınıza çıkan adaylara şu gözle bir bakın. Bu isimlerden hangisi ülkenin başına gelen dönemsel sorunları çözebilir? Bu isimlerden hangisi ülkeyi bölgesel ve küresel mücadelelerden başarıyla çıkartabilir? Bu isimlerden hangisi evlatlarımıza daha iyi bir Türkiye, daha iyi bir gelecek bırakmamızı sağlayabilir? Akıl, vicdan, izan sahibi her bir vatandaşımdan önce bu soruları cevaplayıp, verdiği cevaplara göre tercihini en doğru şekilde yapmasını istiyorum. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki 81 vilayetimizin tamamından duyulsun. Şimdi buradan öyle bir ses verin ki dostlarımızın yürekleri ferahlasın, düşmanlarımızın kalpleri daralsın.

Hazır mıyız Kocaeli? 2023'te tercihini büyük ve güçlü Türkiye'den yana yapmaya hazır mısın? Kocaeli, evlatlarımıza bırakacağımız en önemli miras olan 2053 vizyonuna sahip çıkacak mısın? Kocaeli, ülkemize diz çöktürmenin, milletimize boyun eğdirmenin peşinde olanların heveslerini bir kez daha kursaklarında bırakmaya var mısın? Kocaeli, bu kutlu mücadelede yanımızda mısın? Allah sizlerden razı olsun. Kardeşlerim, biz milletimizin huzuruna çıktığımız günden bu yana hep eser ve hizmet siyasetiyle konuştuk. Ne ideolojik sapkınlıklara eyvallah ettik ne inanç ve köken fanatizmine kendimizi kaptırdık ne de ülkenin iliğini emen, kerameti kendinden menkul bir avuç vesayetçiye eyvallah ettik. Sadece ve sadece ülkemiz için eser üretmeye, milletimize hakkı ve özlemi olan hizmetleri vermeye baktık. Cumhuriyet tarihinin en uzun süreli iktidarını da işte bu siyasetimize borçluyuz."

(Sürecek)