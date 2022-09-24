Kocaeli gündem haberleri... Kocaeli'de hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı Güncel Haberler Kocaeli haber: Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi hastanede tedaviye alındı. Pelitli Mahallesi Yeni Mezarlık Yolu Caddesi'nde S.Ü. idaresindeki 34 HSD 265 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 41 ABN 396 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, sürücüler S.Ü, S. A. ile otomobildeki A.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Esmer Geçal Kocaeli Tragger Gebze Güncel Haberler

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