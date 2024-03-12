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Karamürsel'de İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü Etkinliği Düzenlendi

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, İstiklal Marşı okundu, video gösterimi yapıldı ve ödüller verildi. Programa birçok protokol üyesi ve vatandaş katıldı. Gebze'de ise otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Karamürsel 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu tarafından Karamürsel Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Okul müdürü Cihan Topal'ın, günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından "Akif ve İstiklal" konulu video gösterimi gerçekleştirildi, drama ve oratoryo sahnelendi.

Programda, İstiklal Marşı'nın kabulü kutlamaları kapsamında ilçe genelinde düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından ödülleri verildi.

Programa, Kaymakam Osman Aslan Canbaba, İlçe Jandarma Komutanı Alihan Akın, İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, Belediye Başkan Yardımcısı Nazmiye Tunç Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, İlçe Sağlık Müdürü Musa Çallı, CHP İlçe Başkanı Anıl Aksu, daire amirleri, okul müdürleri, öğretmen, öğrenci ve veliler katıldı.

Gebze'de yangın çıkan otomobilde hasar oluştu

Gebze ilçesinde otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

D-100 kara yolunun İstanbul istikametinde seyreden M.B'nin kullandığı 81 ABG 743 plakalı otomobil motor kısmından yanmaya başladı.

Dumanları fark eden sürücü aracını emniyet şeridinde durdu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerince söndürülen yangın araçta hasara yol açtı.

Kaynak: AA / Güncel

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