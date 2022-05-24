Kocaeli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı - Haberler

Kocaeli'deki trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halat yüklü tırın kameriyeye çarpıp devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde halat yüklü tırın kameriyeye çarpıp devrildiği trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde S.B. yönetimindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü tır, yokuş aşağı indiği sırada henüz belirlenemeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki kameriyeye çarpıp devrildi.
Sürücünün yanı sıra kameriyede bulunan H.T. ile kızları R.T. ve Ayşenur T. (24) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ayşenur T, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Hastane morgundan yakınlarınca alınan Ayşenur T'nin cenazesi, Buhara Camisi'ne getirildi. Cenaze, burada kılınan namazın ardından Pelitli Mezarlığında toprağa verildi.
Cenazeye, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Çelik, Ayşenur T'nin ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.