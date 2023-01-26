Kocaeli'de polisten kaçan araçta ve çevresinde 25 kilo 420 gram skunk ele geçirildi
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Anadolu Otoyolu'nda kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresinde yapılan aramada, 25 kilo 420 gram skunk bulundu.
Anadolu Otoyolu'nda kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresinde yapılan aramada, 25 kilo 420 gram skunk bulundu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirdi.
Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesiminde "dur" ihtarına uymayan aracın sürücüsü kaçmaya başladı.
Kovalamaca sonucu durdurulan araçta ve çevresindeki ormanlık alanda yapılan aramada, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirildi.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kökünü kurutana kadar devam... Kaçtılar, atlatmaya çalıştılar, arabadan alıp çalıların içine sakladılar ama kurtulamadılar. Uyuşturucu taşıyan aracı takibe alıp yakalayan arkadaşlarımız, 25 kilo 420 gram skunk ele geçirdi. Elinize sağlık, ayağınıza taş değmesin." ifadelerine yer verdi.