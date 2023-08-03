Kocaeli'de polis kovalamacası sonucu polis yaralandı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis tarafından durdurulan bir otomobilden açılan ateş sonucu bir polis yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve yaralı polis hastaneye kaldırıldı. Şüpheliler gözaltına alındı.