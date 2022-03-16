Kocaeli'de kaza yapan sürücü kiralık otomobili bırakıp kaçtı
AA - Murat Yıldırım - Güncel
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kiralık otomobille kaza yapan sürücü, aracı bırakıp kaçtı.
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kiralık otomobille kaza yapan sürücü, aracı bırakıp kaçtı.
Ahmet Ali Caddesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı kiralık 41 AGR 158 plakalı otomobil, su kanalına devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Sürücü aracı bırakıp olay yerinden kaçarken, otomobil incelemelerin ardından çekici yardımıyla otoparka götürüldü.
AA / Murat Yıldırım - Güncel