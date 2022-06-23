Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı

AA - Tahir Turan Eroğlu - Güncel
 - Güncelleme:
Kocaeli'de iş yerinden hırsızlık şüphelileri yakalandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden alüminyum külçe çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yerinden alüminyum külçe çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kocaeli Jandarma Komutanlığı ekipleri, önleyici kolluk devriyesi esnasında bir işletmeden alüminyum külçe çalındığını tespit etti.

Ekipler, 2 şüpheliyi 20 alüminyum külçeyi bir otomobile yüklerken suç üstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler E.E. (39) ve B.K'nin (32) emniyetteki işlemleri devam ediyor.

AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel

Jandarma Kocaeli Gebze Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title