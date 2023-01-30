Kocaeli'de hırsızlık hükümlüsü, kadının çantasını gasbettikten sonra otobüste yakalandı Güncel Haberler Kocaeli'de, 6 ayrı hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir kadının çantasını gasbettikten sonra bindiği halk otobüsünde yakalandı. Kocaeli'de, 6 ayrı hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, bir kadının çantasını gasbettikten sonra bindiği halk otobüsünde yakalandı. Başiskele ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki pazar yerinde, bir kadının çantasının gasbedildiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı. Bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan kişiyi Derince ilçesinde halk otobüsünde sahte kimlikle yakaladı. Detaylı incelemede, E.U. adlı kişinin 6 farklı hırsızlık suçundan 25 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.U. cezaevine gönderildi. Kaynak: AA / Güncel Başiskele Kocaeli Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Kocaeli'de hırsızlık hükümlüsü, kadının çantasını gasbettikten sonra otobüste yakalandı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.