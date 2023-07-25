Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki atık fabrikasında çıkan yangında, kapalı alandaki kimyasal atıklar alevlere teslim oldu. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi ve yangın söndürme çalışmaları başlatıldı.

Kocaeli'de fabrika yangını

KOCAELİ - Kocaeli'nin Başiskele ilçesindeki atık fabrikasında yangın çıktı. Kapalı alandaki kimyasal atıklar alevlere teslim olurken bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, Başiskele ilçesi Karadenizliler Mahallesi Başyiğit Caddesi üzerinde bulunan atık fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, fabrika içerisinde kimyasal atıklar alevlere teslim oldu. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmalara başladı.