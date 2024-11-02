Kocaeli'de Emekli Atlar, Çocuklara Biniciliği Öğretiyor

Ankara'da hem resmi törenlerde görev alan hem de binicilik müsabakalarına öncülük eden atlardan 8'i, emekliliklerinde de Kocaeli'deki Atlı Spor Kulübünde binicilik sporuna hizmet ediyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından İzmit ilçesindeki Atlı Spor Kulübü'nde, çocuklara at sevgisini aşılamak amacıyla binicilik eğitimleri veriliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde "Atla Gel" sloganıyla ücretsiz gerçekleştirilen etkinlikler ile biniciliğin yanı sıra at bakımının da öğretildiği eğitimlere katılan 4-6 yaş aralığındaki 20 bin çocuk binicilik sporuyla tanıştı.

Ankara'da hem resmi törenlerde görev alan hem de binicilik müsabakalarına öncülük eden atların 8'i Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2,5 yıl önce Büyükşehir Belediyesine hibe edildi.

Yeni yaşamlarını sürdürdükleri kulüpte binicilik sporuna öncülük eden atlar, aileler ve çocuklardan ilgi görüyor.

"Atlar çocukların öz güvenlerinin gelişmesine katkı sağlıyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Çocuk Hizmetleri Şube Müdürü Burcu Çolak, AA muhabirine, biniciliğin Türk kültüründe önemli yeri olduğunu, Büyükşehir Belediyesinin de bu anlamda spora katkı sağlamak için eğitimler verdiğini söyledi.

Ayda 4 gün 1 saat verilen eğitimlere yoğun katılım olduğunu aktaran Çolak, "Büyükşehir Belediyesi ile Kocaeli Atlı Spor Kulübü arasında yapılan anlaşmayla kulübe ait alanda eğitimler veriliyor. Kulüp bünyesinde 44 at bulunuyor. Bir büyük kapalı manej, bir küçük kapalı manej, bir de açık manej bulunuyor. Günde 80'e yakın çocuğumuza eğitim verebiliyoruz." dedi.

Çolak, çocukların eğitimlerinin güvenli ortamda eğitmenler tarafından verildiğine değinerek, ilk derste çocuklara atların yaşam alanlarının gösterildiğini kaydetti.

Daha sonra güvenlik ekipmanlarını giyen çocukların eğitmenler tarafından atla manejde gezdirildiğini anlatan Çolak, "2022 Nisan'da Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığımız protokole istinaden Ankara'da hem törenlerde hem de binicilik müsabakalarında görev yapmış 8 atımız, burada emekliliklerinin tadını sürüyor. Bu atlar burada aynı zamanda Kocaelili çocuklara at sevgisini aşılıyor." diye konuştu.

Çolak, atların eğitimli olması sayesinde ailelerin daha fazla güven hissi duyduğuna işaret ederek, "Eğitimlerimize aileler tedirgin geliyor ama çocukların atlara teması gerçekleştiğinde atlarla eve gitmeyi talep ediyorlar. 'Anne atı evimize, bahçemize götürelim' ya da 'Biz buraya her gün gelelim' diyorlar. Çocuklarımızın atlarla tanışması, ata binmesi, atı beslemesi eğlenceli bir aktivite olmasının yanında çocuklarımıza duygusal, zihinsel ve psikolojik anlamda katkı sağlamakta. Çocukların öz güvenlerinin gelişmesine çok büyük katkı sağlamakta." ifadelerini kullandı.

"Eğitimli atlar olduğunu öğrenince çok mutlu olduk"

Çocuğunu Atlı Spor Kulübüne getiren anne Fatma Tokmak, eğitimlere katılma süreçlerinin çok kolay olduğunu belirterek, ailece atlı spora meraklı olduklarını söyledi.

Çocuğunun alandan mutlu ayrıldığını anlatan Tokmak, "Çocuğum daha önce burada eğitim almıştı. Tekrar başvurduk, eğitim almaya devam ediyoruz. Oğlum atları çok seviyor. Atları ben de çok seviyorum. Hibe edilen atlar hemen ilgimi çekmişti. Eğitimli atlar olduğunu öğrenince çok mutlu olduk. Çocuğuma da anlattım. Bu şekilde onları burada görmemiz çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.

Bayram Kantaş da çocuğunun severek at binmeye geldiğini, eğitimlerin eğlenceli geçtiğini kaydetti.

Atların Türk kültüründe büyük öneminin olduğuna değinen Kantaş, atlar eğitimli oldukları için kendilerini korkutmadığını sözlerine ekledi.