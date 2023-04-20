Kocaeli'de durdurulan araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı
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Kocaeli'de durdurulan bir araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Kocaeli'de durdurulan bir araçta, yurda yasa dışı yollardan girdiği belirlenen 6 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve takibine yönelik çalışma kapsamında, Kartepe ilçesinde bir araç durduruldu.
Araçta 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Yabancı uyruklular işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
"Göçmen kaçakçılığı" iddiasıyla gözaltına alınan T.M. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheli çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Güncel