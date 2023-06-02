Kocaeli'de Bir Kişiyi Silahla Öldürdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bir kişiyi silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Arslanbey mevkisinde E.Y. ile B.Y. arasında henüz belirlenemeye nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu B.Y. tabancayla E.Y'ye ateş etti.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, E.Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

E.Y'nin cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ardından İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada şüpheli B.Y. yakalandı.

B.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.