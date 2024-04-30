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Kocaeli'de 41 Yıl Hapis Cezası Bulunan Hükümlü Yakalandı

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Kocaeli'de çeşitli dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından 41 yıl hapis cezası bulunan E.T., polis tarafından yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Kocaeli'de hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Ekipler, "çeşitli dolandırıcılık" ile "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 41 yıl hapis ve 80 bin 640 lira para cezasıyla aranan E.T'yi (49), düzenlenen operasyonda yakaladı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Güncel

Kocaeli Güvenlik Cezaevi Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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