Kocaeli'de 138 Bin Makaron Ele Geçirildi

Kocaeli'nin Gebze ve Körfez ilçelerinde 138 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince dün Gebze ve Körfez ilçelerinde bir araç ve ikamette arama yapıldı.

Aramalarda, 138 bin makaron, 96 kilogram kıyılmış tütün, 2 elektrikli sigara sarma makinesi ve 1 kompresör bulundu.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında adli tahkikat başlatıldı.