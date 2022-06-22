KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı

İhlas Haber Ajansı - Ayşe Soykıray - Güncel
 - Güncelleme:

- KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde İskele'ye bağlı Kantara bölgesinde yer alan Mersinlik köyünde devam eden orman yangını, insansız hava aracı üssünün bulunduğu Geçitkale bölgesinin sınırlarına ulaştı.

- KKTC'deki orman yangını Geçitkale bölgesine yaklaştı

LEFKOŞA - Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inde İskele'ye bağlı Kantara bölgesinde yer alan Mersinlik köyünde devam eden orman yangını, insansız hava aracı üssünün bulunduğu Geçitkale bölgesinin sınırlarına ulaştı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyet'inin İskele ilçesinde yer alan Kantara bölgesindeki orman yangını devam ediyor. Rüzgarın etkisi ile büyüyen yangın insansız hava aracı üssünün bulunduğu Geçitkale bölgesinin sınırlarına ulaştı. Geçitkale Belediye Başkanı Hasan Öztaş yaptığı açıklamada, bu gecenin kritik olduğunu dile getirerek, "Birçok asker, sivil savunma personeli ve halk çaresiz şekilde bekliyor. İş araçlarını ve personeli hazırda tutuyoruz. Daha fazla hava aracına ihtiyaç var" dedi.

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Komitesi Başkanı Hüseyin Cahitoğlu ise, 19.15 itibariyle rüzgarın biraz dindiğini ve bunun sevindirici olduğunu, yangına karadan da müdahale edildiğini belirterek, şu ana kadar yaklaşık 5 bin ile 5 bin 500 dönüm arasında bir arazinin yandığını belirtti.

Yangınla ilgili 2 kişi tutuklandı

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangının söndürülmesi için ada içerisinde genel bir seferlik başlatılırken, yangınla ilgili olarak iki kişi tutuklandı. Polis soruşturması çerçevesinde tutuklanan kişiler hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Öte yandan KKTC'de dün Lefke'ye bağlı Yedidalga köyünde başlayan ve Angolem köyüne sıçrayan yangın, Türkiye'den gelen 2 helikopter ve Sivil Savunma ekibi ile birlikte kontrol altına alınmıştı.

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Soykıray - Güncel

İnsansız Hava Aracı Cumhuriyet Kıbrıs Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title