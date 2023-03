KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Londra'da Milli Eğitim Bakanı Özer'i kabul etti

İngiltere'nin başkenti Londra'da temaslarını sürdüren Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Bakan Özer'in, KKTC Londra Temsilciliği'nde yaptığı görüşmede, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Koray Ertaş ile KKTC'nin Londra Temsilcisi Çimen Keskin de hazır bulundu.

Tatar, görüşmede dün Londra'da bir üniversitedeki programa katılacağı sırada bir grup tarafından engellenmeye çalışılmasına değinerek, Rum ve Yunan öğrencilerin her zaman bu tür eylemler düzenlediklerini belirtti. Tatar, Rumların, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasını her zaman her platformda engellemeye çalıştığını ifade etti.

Tatar, ancak King's College London Üniversitesi gibi seçkin ve çok sesliliğe önem verilen eğitim kurumunda ve bu dönemde böyle çirkin eylemlerin yapılmasının doğru olmadığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, buradaki amacın, Kıbrıs Türk halkının sesini duyurmasının engellemesi olduğunu ifade ederek taşkınlıkların ve gerginliklerin kendilerini engellenemeyeceğini vurguladı.

Tatar, konferansa Rum gençlerin de katılıp soru sormasını beklerken eylemle karşılaştığını çünkü bu gençlerin eğitimlerinin kilise politikasıyla yürütüldüğünü söyledi.

"KKTC'yi yaşatmak ve geliştirmek en büyük temennimizdir, görevimizdir"

Tatar, sözde "Kıbrıs'ın Yunan olacağı" vasiyetinin yürütüldüğüne işaret ederek, KKTC olarak bu yüzden eğitime büyük önem verdiklerini, milli değerleri önemseyen, maneviyatı güçlü gençlikle geleceği inşa edeceklerini vurguladı.

"KKTC'yi yaşatmak ve geliştirmek en büyük temennimizdir, görevimizdir." diyen Tatar, Kıbrıs'ta iki ayrı halkın egemenliğinin ve iki ayrı devletin olduğunu kaydetti.

"Kıbrıs'ta geçmişe dönmek kimsenin temennisi değildir"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs'ta adil bir anlaşma istediklerinin altını çizerek, Kıbrıs'ta 60 yıldır iki devlet olduğunu, barış ve istikrar içinde yaşandığını belirtti.

Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşmanın adil, sürdürebilir olması gerektiğini vurgulayarak, Kıbrıs'ta Türklerin şu anda güven ve huzur içinde yaşadığını, ambargolardan ötürü ekonomik olarak istenen seviyeye gelemediklerini ancak Türkiye'nin tam desteği ile KKTC gerçeğinin bütün dünyada kabul gördüğünü kaydetti.

"Kıbrıs'ta geçmişe dönmek kimsenin temennisi değildir." diyen Tatar, Türkiye'nin her zaman yanlarında olduğunun altını çizdi.

Tatar, görüşmede ayrıca depremin acısının yüreklerinde olduğunu ve hiç dinmeyeceğini dile getirerek, Türkiye'ye desteklerini iletti ve yaraların sarılması temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Tatar, destek ve ziyaretinden ötürü Bakan Özer'e teşekkür etti.

Özer, Tatar'a yönelik Londra'daki engelleme girişimini kınadı

Milli Eğitim Bakanı Özer de dün yaşanan olaylardan ötürü duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Bu olayları Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak lanetliyor, şiddetle kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Her türlü sesin, demokratik şekilde duyurulması gereken üniversitede böyle bir saldırının kabul edilemez olduğunu belirten Özer, Türkiye'nin her zaman KKTC'nin yanında olduğunu ve bu ülkeyi güçlendirmek için her türlü destek ve katkıya sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak KKTC ile eğitimde işbirliği içinde olduklarını ifade eden Özer, eğitimin kalitesinin artırılması ve altyapının geliştirilmesi için de her türlü desteği vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar ile Özer, görüşmenin ardından temsilciliğin önünde fotoğraf çektirdi. Tatar, Özer'e "Kıbrıs'ta İki Devlet Vizyonu" başlıklı kitabını hediye etti.