KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhuriyet Meclisi'ni Kıbrıs meselesi konusunda bilgilendirdi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapalı oturumda Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu'nu Kıbrıs meselesi hakkında bilgilendirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, temaslarda bulunmak üzere New York'a düzenleyeceği ziyaret öncesinde milletvekillerine bilgi vererek değerlendirmelerde bulunduğunu, soruları da yanıtladığını söyledi.

KKTC'nin egemen eşitliğinin kabul edilmemesi halinde resmi müzakere sürecine geçilmesinin mümkün olmadığını söyleyen Tatar, bu resmi siyasetin Türkiye ile de değerlendirildiğini kaydetti.

Tatar, Kıbrıs'ta bir anlaşma olacaksa bunun egemen eşitlik temelinde olması gerektiğini vurgulayarak New York'ta da bunu anlatacaklarını ifade etti.

"Bizim şu an teknik komiteler bağlamında yapmaya çalıştığımız iki tarafın iş birliğiyle hareket etmektir." diyen Tatar, KKTC makamları ile Kıbrıs Rum kesimindeki makamların çeşitli meselelerde iş birliği yapabileceğini, bu bağlamda 1 ve 8 Temmuz'da Rumlara iş birliği önerileri sunduğunu belirtti.

Tatar, Meclis'e yaptığı bilgilendirmede neden federasyonun geride kaldığını ve bir umut vadetmediğini anlattığını dile getirerek "Kıbrıslı Rumların zihniyeti ciddi tuzaklarla dolu ve hedefleri otoritelerini KKTC'ye yayarak KKTC'yi ortadan kaldırmak, Kıbrıslı Türkleri 1974 öncesinden kötü bir duruma sokmak." ifadesini kullandı.

"Bizlerin azınlık durumuna düşmemizi asla kabul etmeyiz." diyen Tatar, kendisine bilgilendirme yapması için davette bulunan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre ve Başbakan Ünal Üstel'e de teşekkür etti.

"Toplantı verimli geçti"

Meclisi Başkanı Töre de Tatar'ın Meclis toplantısında ayrıntılı bilgiler verdiğini ve muhalefetin de görüşlerini ifade ettiğini söyledi.

Tatar'ın sorulan soruları yanıtladığını dile getiren Töre, toplantının verimli geçtiğini belirtti.