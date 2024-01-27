Kırşehir Huzurevi Sakini Saniye Gürler, TSKGV'ye 100 Bin Lira Bağış Yaptı

Kırşehir Huzurevi'nde kalan Saniye Gürler, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) 100 bin lira bağış yaptı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 bin lira nakdi bağışta bulunan huzurevi sakini Gürler'e vakıf tarafından altın madalya ve berat belgesi gönderildi.

Kırşehir Valisi ve TSKGV Kırşehir Tanıtım Kurulu Fahri Başkanı Hüdayar Mete Buhara, makamında Gürler'le bir araya gelerek madalya ve belgesini takdim etti.

Buhara, "Huzurevi sakinlerimizden Saniye teyzemiz yapmış olduğu nakdi bağışla yüce gönüllülüğünü gösterdi. Kendisine duyarlılık ve vakfa desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Saniye teyzemizin bu davranışı, milletimizin vatanına ve ordusuna olan bağlılığının bir göstergesidir." ifadelerini kullandı.