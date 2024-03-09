Üye Girişi
Haberler

Kırşehir'deki Üreticiler Konya Tarım Fuarı'nda Yeni Ürün ve Ekipmanları İnceledi

Güncelleme:

Kırşehir'deki üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi. Tarım ve hayvancılık sektöründeki yenilikleri takip etmek isteyen üreticiler, fuar sayesinde kendilerini geliştirme ve üretimlerini artırma fırsatı buldu.

Kırşehir'de üretici ve çiftçiler, Konya Tarım Fuarı'nda stantlarda yeni ürün ve ekipmanları inceledi.

Kırşehir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin organizasyonuyla kentteki üretici ve çiftçiler, Konya Ticaret Odası TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezi'nde düzenlenen tarım fuarını gezdi.

Birlik Başkanı Bülent Ozan, Kırşehir'deki üreticilerin kendilerini geliştirmesi ve yeni ürünlerle üretimlerini artırmalarını hedeflediklerini aktardı.

Tarım aletleri, tarımsal mekanizasyon ve tarım teknolojilerine ait yeni ekipmanların, Kırşehir'deki çiftçilere büyük katkı sunacağına inandığını vurgulayan Ozan, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de temel ekonomi aslında tarım ve hayvancılığa dayanıyor. Bu tür organizasyonlar ile tarım ve hayvancılıkta yaşanan yenilikleri ve sektördeki teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilme imkanı bulan üreticilerimiz, daha sağlam şekilde var olmak için kendinde güç bulup enerjilerini yenilemekte. Yeni gelişmeleri üreticilerimizin her zaman yakından takip etmesini istiyoruz. Üreticilerimizin yeni ekipmanlarla çalışmalarına vizyon katarak kendilerini geliştireceklerine ve devamında da ürün verimini artıracağına inanıyoruz."

Kırşehirli üreticiler, fuarda traktörden biçerdövere, süt sağım ve depolama ekipmanlarına, ekim ve budama makinelerine bir çok ürünü inceledi.

Kaynak: AA / Güncel

Kırşehir Konya Çiftçilik Tarım Teknoloji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

DEM Parti Aydın Germencik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Germencik adayı Güven Çelik kimdir? DEM Parti Aydın Efeler Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Efeler adayı Öznur Kızılay kimdir? DEM Parti Aydın Didim Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Aydın Didim adayı Nizamettin Özden kimdir? DEM Parti Antalya Serik Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Serik adayı Tayfun Yüksel kimdir? DEM Parti Antalya Muratpaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Muratpaşa adayı Erhan Aktı kimdir? DEM Parti Antalya Kumluca Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kumluca adayı Haydar Çelik kimdir? DEM Parti Antalya Korkuteli Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Korkuteli adayı Remzi Yıldız kimdir? DEM Parti Antalya Konyaaltı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Konyaaltı adayı Alaettin Güven kimdir? DEM Parti Antalya Kepez Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kepez adayı Selami Özyaşar kimdir? DEM Parti Antalya Kemer Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kemer adayı Dursun Satıcı kimdir? DEM Parti Antalya Kaş Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Kaş adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Gazipaşa Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Gazipaşa adayı Medeni Kaya kimdir? DEM Parti Antalya Finike Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Finike adayı Kamil Dağ kimdir? DEM Parti Antalya Elmalı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Elmalı adayı Abdullah Keser kimdir? DEM Parti Antalya Döşemealtı Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Antalya Döşemealtı adayı Cavit Dağ kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title