Kırşehir'de Gıda İş Yerleri Denetlendi

Kırşehir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri gıda üretimi ve satışı yapan iş yerlerini denetledi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Gıda ve Yem Şubesi ekipleri, kentte ekmek fırınları, lokantalar, pastane, unlu mamuller ve marketlerde, ürünleri saklama, hijyen koşulları, etiket, son kullanma tarihi ve gramaj yönüyle denetledi.

Denetimlerin ramazan boyu devam edeceği bildirildi.