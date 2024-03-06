Kırşehir'de Engelsiz Onarım Merkezi Oluşturulacak

Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından "engelsiz onarım merkezi" oluşturulacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir'deki engellilerin akülü aküsüz araç ve gereçlerinin her türlü bakım ve onarım işlerinin ücretsiz yapılacağı merkezin çalışmalarına başlandı.

Merkezin oluşturulması kapsamında İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Gülşen ve engelli derneklerinin temsilcilerinin de yer aldığı heyet, Kırşehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu.

Okulun bir bölümünün onarım merkezi olması ve buraya yerleştirilecek ekipmanları değerlendiren Gülşen, okul müdürü ve öğretmenlerden bilgi aldı.

Gülşen, merkezin kısa sürede faaliyete geçmesi için hızla çalıştıklarını, engellilerin akülü aküsüz araç ve gereçlerinin her türlü bakım ve onarım işlerini ücretsiz yapmayı hedeflediklerini ifade etti.