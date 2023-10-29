Ordu'nun Altınordu ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen alkollü sürücünün kullandığı otomobil, başka bir otomobile çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kırmızı Işık İhlali Yapan Alkollü Sürücü Kazaya Neden Oldu: 2 Ölü, 4 Yaralı

ORDU'nun Altınordu ilçesinde kavşakta kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen otomobile alkollü sürücünün kullandığı otomobil çarptı. Kazada, 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Altınordu ilçesi Karapınar Mahallesi Soya Kavşağı'nda meydana geldi. Kırmızı ışık ihlali yaptığı öne sürülen Metin Altun (60) yönetimindeki 55 KM 041 plakalı otomobile, kavşakta Giresun yönüne giden Tayfur Dündar (45) kontrolündeki 34 DDD 311 plakalı otomobil yandan çarptı. Kazada, sürücüler Tayfur Dündar ile Metin Altun ve araçlarda bulunan Saniye Sarıcı (85), Fatma Özden (59), Arifiye Gelen (68) ve Hanım Altun (66) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan Altun yönetimindeki otomobilde bulunan Saniye Sarıcı ile Arifiye Gelen, kurtarılamadı. Sürücülerden Tayfur Dündar'ın yapılan kontrolünde 1,84 promil alkollü olduğu belirlendi.