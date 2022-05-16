Kırlangıç Gençlik Festivali, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu - Haberler

BEYLİKDÜZÜ, İSTANBUL (Bültenler) - Türkiye'de gençlerin umudu yurtdışında aradığını belirten Başkan Çalık, "Biz bu ülkede umudun asla bitmeyeceğinden hareketle, gençlerimizi ülkeye bağlamak adına bu festivali düzenledik. 19 Mayıs'ın ruhuna yakışır bir şekilde geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız festivalin felsefesini oluşturmaya gayret ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Beylikdüzü Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Kırlangıç Gençlik Festivali, ikinci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Yaşam Vadisi 2.etapta 19 Mayıs tarihine kadar devam edecek olan festivalde gençler çeşitli etkinliklerle gönüllerince eğlendi. Festival alanını ziyaret eden Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, eski Beşiktaş Kulübü ve Milli Takım futbolcusu Ahmet Dursun, PTT Spor ve Milli Takım voleybol oyuncusu Melisa Memiş ve spor spikeri Emre Tilev ile de bir araya gelerek gençlerin coşkusuna ortak oldu. Başkan Çalık, festival boyunca Yaşam Vadisi 2. Etapta sergilenecek olan 2020 -2021 Euroleague Şampiyonluk Kupası önünde hatıra fotoğrafı çektirerek Dursun ile penaltı atışı yaptı. Altı gün boyunca devam edecek olan festivalin ikinci günü "Off The Record" müzik grubunun konseri ile sona erdi.

"Gençler umudu yurtdışında arıyor"

Festival alanında gençlerle bir araya gelen Başkan Çalık, gençlerin özgürce nefes alabileceği, kendilerini gerçekten genç hissedebileceği bir ortam oluşturmak istediklerini belirterek, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında altı gün boyunca dopdolu etkinliklerle gençlerimizi buluşturmaya çalışıyoruz. Vadinin en özel noktalarından bir tanesindeyiz. Yaşam Vadisi bu kent için çok kıymetli. Pandeminin etkisinin azalmasıyla ilk kez düzenlediğimiz bir gençlik festivali oldu bu. Bunu devam ettireceğiz. Sportif ve sanatsal etkinlikler olacak. Hem sanatın iyileştirici yönünü ilçemizde kullanmayı arzuluyoruz hem de gençlerimizin umutlarını tazelemek istiyoruz. Şu anda gençlerimiz Türkiye'de gençliğini yaşayamıyor. Büyük bir kısmı umutlarını yurt dışında arıyor. Biz bu ülkede umudun asla bitmeyeceğinden hareketle gençlerimizi ülkeye bağlamak adına bu festivali düzenledik. 19 Mayıs'ın ruhuna yakışır bir şekilde geleneksel hale getirmeyi amaçladığımız festivalin felsefesini oluşturmaya gayret ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Bültenler / Güncel