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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u kabul etti

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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti. Bulut, Ekici'yi Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'ne davet etti. Bulut, festivalin kente yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini belirtti. Vali Ekici de ziyaretten memnuniyetini dile getirerek festival hakkında bilgi aldı. Festival, bugün 'Kakava ateşi'nin yakılmasıyla başlayacak ve 25 Mayıs Cumartesi gecesi sona erecek.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut'u makamında kabul etti.

Bulut, Ekici'yi Uluslararası Kırklareli Karagöz Kültür Sanat ve Kakava Festivali'ne davet etti.

Bulut, halkın özlemle beklediği festivalin kente yakışır bir şekilde gerçekleştirileceğini kaydetti.

Vali Ekici de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek festival hakkında Bulut'tan bilgi aldı.

Festival bugün "Kakava ateşi"nin yakılmasıyla başlayıp, 25 Mayıs Cumartesi gecesi sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

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