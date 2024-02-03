Kırklareli Valiliği Pınarhisar İlçesinde Muhtarlar Toplantısı Düzenlendi

Kırklareli Valiliğince Pınarhisar ilçesinde muhtarlar toplantısı düzenlendi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Halk Eğitimi Merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Toplantıda, köylere ulaştırılan hizmetler, altyapı çalışmaları ve projeler değerlendirildi.

Ekici, muhtarların devlet ile halk arasında köprü vazifesi gördüğünü söyledi.

Göçmen kaçakçılığı ve bağımlılıkla mücadele konularında önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Ekici, bu konuda kendilerine destek olan muhtarlara teşekkür etti.