Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü satış mağazasının açıldı - Haberler

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Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü satış mağazasının açıldı

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü satış mağazasının açıldı

Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü satış mağazası düzenlenen törenle açıldı.

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Olgunlaşma Enstitüsü satış mağazası düzenlenen törenle açıldı.

Törende, Kırklareli Valisi Osman Bilgin eşi İlknur Bilgin ile Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Hilal Liliyar Özefsun tarafından mağazanın açılış kurdelesi kesildi.

Açılışın ardından mağazayı gezen Bilgin, yetkililerden bilgi aldı.

Olgunlaşma enstitüsü atölyelerinde üretilen ürünlerin artık daha rahat satılabileceğini ifade eden Bilgin, tüm vatandaşları mağazayı gezmeye davet etti.

Atölyelerde kaybolmaya yüz tutmuş el sanatlarının gün yüzüne çıkarıldığını ifade eden Bilgin, üretimin önemine değindi.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Osman Bilgin, Kırklareli, Güncel, Haberler

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