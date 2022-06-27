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Kırklareli'nden kısa kısa

AA - Özgün Tiran - Güncel
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Kırklareli'nden kısa kısa

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici'ye ziyaretler sürüyor.

Vali Ekici, Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcısı Burak Özcoşar, Engelliler Yaşam Derneği Başkanı Behice Köseoğlu ve Kırkakıncılar Motosiklet Derneği Başkanı Bünyamin Saygılı'yı makamında kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Ekici, kentin gelişmesi ve kalkınması için çalıştıklarını söyledi.

İl Göç Kurulu Toplantısı yapıldı

Kırklareli'nde İl Göç Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, başkanlığında valilik binasında düzenlenen toplantıda göç yönetim sistemi ile sosyal uyum konuları değerlendirildi.

Ekici, göç konusu önemsediklerini belirterek, bu konuda tüm tedbirlerin alındığını kaydetti.

Vali Ekici, trafik kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesindeki trafik kazasında yaralanan işçileri ziyaret etti.

Ekici, 23 Haziran Perşembe günü midibüs ile minibüsün çarpışması sonucu yaralan 11 işçiyi tedavi gördüğü Lüleburgaz Devlet Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

AA / Özgün Tiran - Güncel

Birol Ekici Lüleburgaz Kırklareli Güncel Haberler

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