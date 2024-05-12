Kırklareli'nde Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi
Kırklareli'nde aniden başlayan sağanak yağış nedeniyle meydan ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Vatandaşlar poşet ve karton kutularla yağıştan korunmaya çalıştı. Belediye ekipleri su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı. Polis ekipleri ise trafikte önlem aldı ve sürücüleri uyardı. Kentte hava sıcaklığı 19 derece ölçüldü ve sağanak yağışın gün boyu aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte aniden başlayan sağanak nedeniyle Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu.
Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, poşet ve karton kutular ile yağıştan korunmaya çalıştı.
Kırklareli Belediyesi ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaptı.
Polis ekipleri de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda önlem aldı ve sürücüleri dikkatli olmaları için uyardı.
Hava sıcaklığının 19 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın gün boyu aralıklarla sürmesi bekleniyor.