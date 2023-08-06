Kırklareli'nde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Lüleburgaz ilçesine bağlı Hamitabat ile Çeşmekolu köyleri arasındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Lüleburgaz ve Babaeski itfaiye ekipleri ile Lüleburgaz Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi ile söndürülen yangında 8 dönüm ormanlık alan zarar gördü.