Kırklareli'nde kaçak kazı yapan 5 kişi yakalandı
AA - Özgün Tiran - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
Vize ilçesinde kaçak kazı yapan 5 şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kıyıköy beldesinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler Ceneviz Mağarası mevkisinde Ş.G, S.Y, T.Y, A.E. ve K.Y'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı, kazıda kullanılan malzemelere el koydu.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
AA / Özgün Tiran - Güncel