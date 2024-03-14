Kırklareli'nde Jandarma Ekipleri Umuma Açık Yerleri Denetledi
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından 83 işletme denetlendi. Denetimlerde 945 kişinin GBT kontrolü yapıldı ve 2 şüpheli yakalandı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince umuma açık yerler denetlendi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 83 işletmede denetim gerçekleştirildi.
Denetimde 945 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalandı.
Denetimlerin süreceği belirtildi.